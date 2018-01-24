В Токио был сильный снегопад, но не все расстроились из-за этого, а решили заняться творчеством.

Перед самым Новым годом снегопады бушевали в США, Германии, Украине, Китае. На этой неделе в Токио был сильный снегопад, который вызвал туристический хаос по всему городу. Автомобили были брошены и оставлены на дорогах, поезда остановились, и люди остались в аэропорту, так как было отменено 250 международных рейсов. Снег принес неудобства многим жителям города. Однако, нашли и те, кто радовался такому снегопаду – эти весельчаки лепили снеговиков, пишет Bored Panda. Самое интересное, что лепили не обычных снеговиков, а героев мультфильмов, персонажей из "Звездных войн" и "Годзилы", миньонов и многих других.