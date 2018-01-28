Как живут цыгане в районе восточной границы Польши.

Фотограф Адам Лях (Аdam Lach) на протяжении года документировал быт румынских цыган, живущих на окраине Вроцлава. Цыганская община из Румынии обосновалась в районе восточной границы Польши, в том числе во Вроцлаве, более двадцати лет назад, многие ее члены родились на польской земле, но их правовой и гражданский статус до сих пор под вопросом. И городские власти, и местные жители неоднократно пытались выселить цыган со своей территории и разрушить их жилье. В 2016 году цыгане Вроцлава подали жалобу на Польшу в ЕСПЧ — они обвиняли правительство города в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод.