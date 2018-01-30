Правдивые и необычные моменты в повседневной жизни Японии.

Снегопады, дети, жираф и спящие в метро — фотограф Шин Ногучи, который выхватывает правдивые и необычные моменты в повседневной жизни Японии. Один из снимков Ногучи — женщина в желтой юбке — попал в книгу "100 великих уличных фотографий" (Prestel, 2017). "Люди живут отчаянно, — говорит Шин. — Иногда в одиночестве, иногда помогая друг другу, иногда плача, иногда смеясь. Я фотографирую людей в их повседневной жизни, потому что есть моменты, которые они сами не замечают, и эти моменты со стороны выглядят более прекрасными и полными человеческого участия, чем тщательно срежиссированные фильмы Чарли Чаплина, Альфреда Хичкока, Федерико Феллини или пьесы Шекспира. Я пытаюсь визуализировать слова Марка Твена: „Правда необычнее вымысла“. И доказать, что это правда".