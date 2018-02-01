Чарующая подборка снимков, на которых запечатлены могучие в прошлом корабли, что уже покрылись ржавчиной и отбывают свои дни на "кладбище кораблей".

Чарующая подборка снимков, на которых запечатлены могучие в прошлом корабли, что уже покрылись ржавчиной и отбывают свои дни на "кладбище кораблей". Корабли и лодки - древнейшее изобретение. От античности до современности великие державы стремились иметь хорошие выходы к морям и океанам. Это значительно облегчало торговые отношения. Но рост количества авиаперевозок и снижение массового судостроения превратили берега, одинокие бухты и верфи в призраки былого величия морских судов.