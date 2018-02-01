Подборка трогательных старых фотографий, на которых запечатлена Америка середины прошлого века.

Подборка трогательных старых фотографий, на которых запечатлена Америка середины прошлого века. Чья-то счастливая жизнь, чьи-то мечты, важные события, праздники и путешествия, по каким-то причинам были выброшены в мусор и стали копеечным товаром на дворовой распродаже. Видеть такое невероятно грустно, но благодаря энтузиастам которые покупают и оцифровывают старые слайды мы можем приподнять занавесу времени и посмотреть на ту эпоху глазами обычных американцев.