Припять — город-призрак в Украине, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде. Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision. Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.