Это удивительный архитектурный проект, являющийся гигантской и детализированной копией настоящего Парижа.

Японцы и китайцы с ума сходят по Парижу, являющегося для них настоящим городом мечты. Однако после посещения столицы Франции у некоторых японцев начинается так называемый Парижский синдром, характеризующийся глубоким разочарованием после посещения "города мечты". Это связано с грубым отношением парижан к туристам, и если матёрые русские относятся к этому спокойно, то у более эмоциональных японцев может начаться самый настоящий психоз. То ли чтобы избежать этого, то ли чтобы далеко не ездить, но китайцы построили собственную версию Парижа в китайском городке Хангзу. Это удивительный архитектурный проект, являющийся гигантской и детализированной копией настоящего Парижа с поддельной Эйфелевой башней, фальшивыми французскими садами и прочими достопримечательностями. Поддельный Париж под названием Тиандучэн был построен 10 лет назад и имеет площадь 31 км². Это место посетил французский фотограф Француа Прост, благодаря чему ему удалось сделать множество сравнений, поместив фото реального Парижа с его побратимом Тиандучэном. Свой проект Франсуа назвал Paris Syndrome (Парижский синдром).