Удивительная подборка фотографий природного парка Горбеа, что очарует вас с первого взгляда.

Удивительная подборка фотографий природного парка Горбеа, что очарует вас с первого взгляда. Парк Горбеа - это защищенная местность, расположенная между провинциями Алава и Вискайя в стране Басков в северной Испании. Парк берет свое название от высочайшего пика – Горбеа, высотой 1482 метра над уровенм моря. Природный парк расположен недалеко от нескольких городов и является популярным местом отдыха для туристов, альпинистов и любителей природы, которые наслаждаются богатой флорой и фауной. Представляем вам серию очаровательных фотографий от Иисуса Игнасио Браво Солера. Древние деревья в сочетании с туманом придают этой местности мистический вид.