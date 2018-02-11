Подборка снимков английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг.

Подборка снимков английских заключенных, содержавшихся в исправительной колонии в период 1871-1873 гг. На этих портретах – мелкие преступники разных мастей, осужденных по закону предотвращения преступлений 1871 года. Все заключенные были осуждены и отбывали свой срок в тюрьме Ньюкасла. В то время получить вполне реальный срок могли даже малолетние дети. Жизнь для бедноты и самых низов британского общества не была тогда простой. Часто, чтобы прокормиться, неимущие крали все, что под руку попадется. Чего только стоит групповая кража утюга четырьмя маленькими девочками.