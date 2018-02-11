10 отвратительных блюд со всего мира.

Мир очень разнообразен не только в плане обилия культур, но и в плане еды. Ведь в разных уголках нашей планеты люди употребляли в пищу те продукты, которые были доступны в их местности. Недаром говорят, что именно голод заставил человека овладеть орудиями труда. Еда эволюционировала вместе с самим человеком. И можно утверждать, что разнообразие пищи намного больше, чем разнообразие языков, музыки и прочего культурного наследия. И если в детстве вас ругали за купленные вместо сладкого пирожка сомнительные чипсы или сухарики, то знайте, что в мире есть еда куда хуже.