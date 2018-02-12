Ночь в этом месте обойдется в 2300 долларов, а для развлечений постояльцев доступны тур на вертолёте, катание на санях, исследование снежных пещер.

В Национальном парке Денали на Аляске на леднике высотой 1,7 км находится один из самых уединенных отелей в мире Sheldon Chalet. Это место отлично подойдет для тех, кто хочет на какое-то время отстраниться от цивилизации, к тому же здесь даже не ловит мобильная связь. Отель представляет собой дом с пятью спальными комнатами, большой гостиной, столовой на 8 человек и сауной. Кроме того здесь есть смотровая площадка с прекрасным видом и терраса для отдыха. Ночь в этом месте обойдется в 2300 долларов, а для развлечений постояльцев доступны тур на вертолёте, катание на санях, исследование снежных пещер и сооружение иглу.