В деревушке Рибново, расположенной в снежном пригорье на юго-западе Болгарии, до сих пор принято проводить свадьбу согласно традициям далеких предков.

В деревушке Рибново, расположенной в снежном пригорье на юго-западе Болгарии, до сих пор принято проводить свадьбу согласно традициям далеких предков. Во время церемонии, на которой позволено присутствовать только родственникам женского пола и жениху, лицо невесты украшают блестками и покрывают толстым слоем белой краски. Девушка не имеет права открывать глаза, пока не получит благословения от мусульманского священника.