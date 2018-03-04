Фотопроект Грегга Сигала, который покажет, как питаются школьники из разных стран.

Фотопроект Грегга Сигала, который покажет, как питаются школьники из разных стран. Давно перестал быть тайной тот факт, что в динамике современной жизни люди очень часто стали пренебрегать здоровым образом жизни, что привело ко многим заболеваниям и избыточному весу. Более того, в последние годы возник новый виток данной проблемы - детское ожирение. Этому явлению больше подвержены жители Америки и Европейских стран. Два года назад фотограф Грегг Сигал создал социальный проект, в рамках которого объездил мир, фиксируя недельный рацион детей из разных стран и наглядно демонстрируя, что рацион детей из Восточных стран выглядит куда более здоровым и правильным. Печально, но факт остается фактом.