Подборка снимков с местами, в которых хотел бы оказаться любой интроверт.

Подборка снимков с местами, в которых хотел бы оказаться любой интроверт. Если вам по душе тишина и уединение, вряд ли вы выберете мегаполис, отправляясь на отдых. Тем более когда в мире есть такие места, где природа и жизнь людей кажутся продолжением друг друга, где сам город словно бы впечатан в величественный пейзаж и воспринимается как его часть. Они настолько гармоничны, что хочется прямо сегодня променять наш бешеный ритм жизни на спокойствие одного из них.