Фотограф из Кении Кабута Каго ведет зрителей по улицам Найроби.

Фотограф из Кении Кабута Каго ведет зрителей по улицам Найроби. На этих ярких, насыщенных фотографиях показана вся кенийская эклектика. Играют дети, танцуют женщины, воины демонстрируют свои красочные одежды. Люди на фото выглядят удивительно гармоничными вне зависимости от того, чем они занимаются: разрисовывают ли тыквы, стригут ли клиента на улице или делают обувь из старых покрышек. Для справки: Найроби (на масайском — «вода») — столица Кении, самый крупный город в Восточной Африке, население составляет 3–4 млн человек и более (точнее подсчитать трудно из-за огромного количество трущоб в пригороде). Город называют мировой столицей сафари. Национальный парк Найроби, заповедник Масаи-Мара и другие природные территории — благодатный дом для сотен видов животных Африки. От высотных домов жирафов и носорогов порой отделяет только забор. Местное население делится на племенных жителей и горожан. Эти два образа жизни зачастую совершенно не соприкасаются, а когда сближение происходит, порой происходят забавные вещи. Некоторые описаны в книге американского ученого Роберта Сапольски, отрывок из которой мы публиковали. Роберт посвятил Кении 20 лет своей жизни.