Тренажерные залы предлагают "эксклюзивность и роскошь, которая столь необходима состоятельным людям.

Членство в спортивном клубе Centuryon, филиалы которого открыты во Вьетнаме и Китае, стоит дорого. И люди готовы платить просто баснословные деньги — годовой абонемент им обойдется в 32 тысячи долларов (около 1,8 млн рублей). По словам основателя и исполнительного директора сети Рэнди Добсон, тренажерные залы предлагают "эксклюзивность и роскошь, которая столь необходима состоятельным людям". Обязательно стоит взглянуть на фотографии, чтобы ощутить всю роскошь, соседствующую со спортивной практичностью. Мы ощутили.