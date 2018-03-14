Если Кипр — рай для любителей кошек, то кошачий монастырь — рай вдвойне, кошек здесь много, их здесь любят, холят и лелеят

Если Кипр — рай для любителей кошек, то кошачий монастырь — рай вдвойне, кошек здесь много, их здесь любят, холят и лелеят. В последние годы на территории монастыря проживают шесть монахинь и около 60-70 кошек. Ни одной змеи поблизости от монастыря в последнее время не было замечено. Главное занятие сестер-инокинь — иконопись. Обычные туристы попасть в монастырь, увы, не могут, остаётся любоваться кошками из-за оградки.