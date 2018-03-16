Подборка фотографий повседневной жизни в Египте.

Это государство, расположенное в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и являющееся поэтому страной двух материков. На северо-востоке граничит с Израилем, Сектором Газа. На юге с Суданом. На западе с Ливией. На севере территория омывается водами Средиземного, на востоке — Красного морей. Оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала. По оценкам 2015 года население страны составляло 88 487 396 человек, площадь: 1 001 450 км².