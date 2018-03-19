Если вам в жизни не хватает красок, расслабленности и согласия с собой, не стоит надевать "розовые очки", лучше отправляйтесь отдыхать на пляжи с розовым песком.

Розовый цвет в больших количествах в природе случается встретить не так уж часто, возможно, поэтому мы так восхищаемся розовыми пляжами. Быть может, всему причиной ощущения, которые производит на нас этот цвет, ведь он дарит чувство нежности, беззаботного счастья и гармонии. Так что, если вам в жизни не хватает красок, расслабленности и согласия с собой, не стоит надевать "розовые очки", лучше отправляйтесь отдыхать на пляжи с розовым песком. А узнать, где такие находятся, мы вам поможем прямо сейчас.