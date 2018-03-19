Если вы еще не встретили своего принца, то можно расширить круг потенциальных женихов и начать рассматривать еще и граждан других стран в качестве будущих спутников жизни!

Соотношение между мужчинами и женщинами всегда было нестабильно: войны, высокая смертность и низкий демографический прирост. Приводим список из 15 стран, где женщин меньше чем мужчин. Если вы еще не встретили своего принца, то можно расширить круг потенциальных женихов и начать рассматривать еще и граждан других стран в качестве будущих спутников жизни!