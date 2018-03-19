Ашхабад, столицу Туркменистана, часто называют Городом белого мрамора, потому что он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как город с наибольшим в мире количеством беломраморных зданий.

Ашхабад, столицу Туркменистана, часто называют Городом белого мрамора, потому что он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как город с наибольшим в мире количеством беломраморных зданий, им же украшены многие тротуары и мостовые. Архитектура Ашхабада преимущественно соответствует восточному стилю, который органично дополняет множество помпезных памятников и мемориальных комплексов. Новозеландскому фотографу Эймосу Чепплу (Amos Chapple) удалось получить трехдневную визу в эту довольно закрытую от внешнего мира страну и его фото - далее в подборке.