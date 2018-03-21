Национальный парк "Секвойя" - уникальная местность сочетающая в себе горный рельеф и растительность, состоящую из гигантских секвой.

Национальный парк "Секвойя" - уникальная местность сочетающая в себе горный рельеф и растительность, состоящую из гигантских секвой. Одна из примечательностей данной местности - рельеф, поднимающийся высь на 4 км до вершины горы Уитни высотою 4421,1 метров, высочайшей точки в 48 штатах. Вторая, и впечатляющая, примечательность парка - Гигантский лес, область, где произрастают самые объемистые деревья на планете.Эти деревья во взрослом периоде могут достигать высоты до 100 метров при диаметре ствола варьирующем в пределах 10-12 метров. На планете осталось не так много мест, где произрастают секвойядендроны.