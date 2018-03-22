Вулканический остров Уполу, что на просторах южной части Тихого океана и входящий в состав Государство Самоа, манил многих путешественников еще с начала XVIIIв.

Вулканический остров Уполу, что на просторах южной части Тихого океана и входящий в состав Государство Самоа, манил многих путешественников еще с начала XVIII века. Несмотря на прогресс эти территории по сей день хранят часть нетронутой природы и самобытности. Природный бассейн То Суа находится на южном побережье острова, возле деревни Лотофага. Это природное образование представляет собой скрытую пещеру в вулканической породе с открытым выходом на поверхность, который ранее служил сводом пещеры, но под действием гравитации обрушился.