Заброшенный парк аттракционов в Японии

Огромный парк развлечений был открыт в Хоккайдо, Япония, в 1989 году. Комплекс включал в себя тематический парк, отель, музеи, магазины, рестораны и офисы. На его создание вдохновили сказки Братьев Гримм. Чтобы гарантировать подлинность архитектуры, реплики немецких статуй и материалы, включая 400-летнее гранитное мощение, были импортированы из Берлина и Дрездена. Парк должен был дать возможность японцам получить представление о средневековой Германии, не выезжая из страны. Но из-за малого количества посетителей, парк закрыли в 2007 году. Голландский фотограф Боб Тиссен посетил заброшенный парк, где сделал серию снимков с исчезающими остатками былого величия.