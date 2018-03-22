Несмотря на то, что Марафон де Сабль имеет не самую длинную дистанцию из всех ультрамарафонов, он заслуживает внимания из-за места своего проведения.

Несмотря на то, что Марафон де Сабль имеет не самую длинную дистанцию из всех ультрамарафонов, он заслуживает внимания из-за места своего проведения, в марокканской части Сахары. Эта местность выбрана неспроста, ведь не каждый отважится испытать свои возможности под палящим солнцем, вдалеке от воды и изнурительным бегом по песку в течение нескольких дней. Поэтому Марафон де Сабль также называют Марафоном Песков, ил же Марафон Сахары. Марафон де Сабль считается самым жестким для организма, и самым тяжелым для ног бегом на Земле. Забег состоит из шести этапов, общей протяженностью в шесть дней. Длина дистанции ультрамарафона составляет 251 километр (156 миль). Протяженность пробега каждого дня и маршрут ежегодно меняется. Самый длинный однодневный этап составил 91 километр в 2009 году.