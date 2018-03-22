Варанаси главный город одноимённой области в северо-восточной Индии, в штате Уттар-Прадеш.

Варанаси главный город одноимённой области в северо-восточной Индии, в штате Уттар-Прадеш. Город, имеет для индусов такое же значение, как Ватикан для католиков. Каждый, кто исповедует индуизм приезжает в Варанаси не только на поклонение, но и мечтает умереть именно тут и сжечь свое тело. Считается святым городом для буддистов и джайнистов, наиболее святым местом в мире в индуизме, как центр Земли в индуистской космологии. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно, в котором сосуществуют вечность и бытие и в этом месте можно увидеть, что собой представляет настоящая Индия.