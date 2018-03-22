Мдина – старая столица Мальты. Возраст города, для многих до сих пор остается загадкой. Приблизительно составляет около 4 тыс. лет.

Мдина – старая столица Мальты. Возраст города, для многих до сих пор остается загадкой. Приблизительно составляет около 4 тыс. лет. Первые поселения тут обосновались еще в бронзовом веке. В первом тысячелетии до н.э. тут обосновались финикийцы, начавшие возводить первый прообраз Мдины. Считается, что в городе определенный период времени находился апостол Павел, который считается родоначальником христианства на Мальте. Апостол высадился сюда после кораблекрушения в 60 г нашей эры. Проходили века. Но Мдина и по сей день, сохраняет свой прежний облик, который не меняется с момента прихода рыцарей. Менялись лишь названия города: Малеф, Мелита, Медина, Читта Веккья и Читта Нотабиле.