Нетуристический квартал столицы Египта, о котором мало кто знает и интересуется, когда приезжает посмотреть город.

Нетуристический квартал столицы Египта, о котором мало кто знает и интересуется, когда приезжает посмотреть город. Город Мусорщиков, такое название носит та часть города, которая является полной противоположностью контраста, кои мы можем увидеть при посещении этой страны. Как и не трудно догадаться с названия, Город Мусорщиков - это квартал, где утилизация и сбор мусора основное занятие его жителей. Город Мусорщиков в Египте также известен как Маншият-Насир. Это квартал, который населяют копты (египетские христиане) и находится на окраине Каира. Практически все жители района занимаются сбором мусора со всей столицы (а на секундочку, Каир является наибольшим городом Африки), после чего совершают его переработку и утилизацию. Таким образом Город Мусорщиков занимает особую и немаловажную роль в жизни многомиллионного города.