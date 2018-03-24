История дубления берет свое начало еще с древних времен. Этот процесс, который заключается в превращении шкуры и кожи животных в выделанную кожу.

История дубления берет свое начало еще с древних времен. Этот процесс, который заключается в превращении шкуры и кожи животных в выделанную кожу, играет важную роль в жизни человека. Изначально его совершали для того, чтобы защитится человеку от непогоды, а лишь спустя время дубление превратилось в более масштабное производство для бытовых и повседневных нужд. Сегодня, конечно, весь процесс автоматизирован, но есть места, где ничего не изменилось со старых времен, и дубильня Марракеша тому пример.Известная дубильня Марракеша находится на восток от Медины, местного квартала, внесенного в список Всемирного наследия. Попав сюда выпадает увлекательная и уникальная возможность ознакомится с древним искусством, сохранившемся и процветающем в XXI веке. То мастерство, которое сегодня используют кожевники, немного изменилось с годам, каждый мастер с годами добавлял в ремесло что-то новое, и современная дубильня отличается о той, которые были много веков назад.