В Нидерландах есть небольшая деревня Гитхорн, посетив которую, каждый может почувствовать себя героем детских сказок.

В Нидерландах есть небольшая деревня Гитхорн, посетив которую, каждый может почувствовать себя героем детских сказок. Ее еще называют «Голландской Венецией». В деревне основанной в 1230 году не существует автомобильных дорог, зато есть бесконечное количество каналов и мостов. Точнее мостов там 176. Туристы, посещающие деревню, должны оставить автомобили за ее пределами и передвигаться исключительно на лодках. Ну или пешком. Можно представить какое наслаждение и умиротворение приносит пребывание в этом тихом и уютном уголке.