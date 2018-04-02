Veluwemeer Aqueduct — творение лучших инженеров, связавшее материковую часть Нидерландов и рукотворный остров Флеволанд.

В мире столько всего удивительного, что порой глаза просто разбегаются. Мы восхищаемся человеческой гениальностью и делимся историей об уникальном мосте, при взгляде на который перехватывает дыхание. В 2002 году мир увидел Veluwemeer Aqueduct — творение лучших инженеров, связавшее материковую часть Нидерландов и рукотворный остров Флеволанд. Обсуждались самые разные идеи, в том числе подводный тоннель и обычный мост, но проекты были бы очень дорогостоящими, да и времени на их постройку понадобилось бы в разы больше. Идея заключалась в том, чтобы и наземный, и водный транспорт могли двигаться беспрерывно, без пробок, паромов и задержек. Поразительное решение — водный мост — было воплощено в жизнь. Про пешеходов тоже не забыли — для них оставлены специально оборудованные тротуары по бокам трассы.