Нидерланды – страна полна удивительных вещей. С ней обычно ассоциируются тюльпаны, ветряные мельницы, деревянные башмаки и сыр гауда.

Нидерланды – страна полная удивительных вещей. С ней обычно ассоциируются тюльпаны, ветряные мельницы, деревянные башмаки и сыр гауда. Цветы в жизни страны играют значительную роль. Культура и история во многом обязана именно цветам. А культурное и экономическое развитие некоторых городов и вовсе произошло благодаря цветам. В частности речь пойдет о Лиссе, городе, в котором расположен знаменитый цветочный парк Кекенхоф. Парк Кекенхоф был создан мэром Лиссе в 1949 году. Целью создания парка являлось представить выставку, где производители со всей страны и Европы могли продемонстрировать свои экземпляры цветов, тем самым помочь развитию голландского экспорта. Сегодня же Нидерланды являются самым крупным экспортером цветов в мире. Кекенхоф состоит из различных садов, каждый из которых имеет свое оформление и стиль.