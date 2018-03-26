Замок Мальборк (польское название), также можно встреть и под немецким названием Мариенбург, что переводится как "Замок Девы Марии".

Замок Мальборк (польское название), также можно встреть и под немецким названием Мариенбург, что переводится как "Замок Девы Марии", покровительницы Тевтонского ордена. Полное название фортификации звучит как Замок Тевтонского ордена в Мальборке. Укрепление, находящееся на севере Польши, является одним из эталонов кирпичной готики и важным памятником истории, благодаря чему в 1997 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мальборк служил местом ставки военного ордена, и по своему типу относился к Орденсбургам, фортификационным сооружениям, построенным во времена Крестовых походов германским военным орденом.