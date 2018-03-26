Аэропорт Чанги является основным пунктом остановки по пути из Европы в Австралию.

Аэропорт Чанги является основным пунктом остановки по пути из Европы в Австралию. На конец 2000-х годов в неделю совершалось около 4340 полетов в более чем 116 городов 59 стран мира, и на сегодня это один из основных доходов страны, около 3,3 млрд. долларов США. По статистике 2014 года, пассажирооборот аэропорта составил 54 млн. человек. С момента своего открытия Чанги стал примером в авиационной промышленности, он получил более 280 наград, среди которых 19 раз присуждали звания лучшего аэропорта мира. Почему? Посмотрите на эти фото, и посудите сами...