При упоминании об американском штате Техас, чаще всего возникают ассоциации с ковбойскими шляпами, нефтяными вышками, рейнджерами и бесконечными автострадами.

При упоминании об американском штате Техас, чаще всего возникают ассоциации с ковбойскими шляпами, нефтяными вышками, рейнджерами и бесконечными автострадами, пересекающими пустынные равнины с перекати-полем и уходящими за горизонт. Но это - не больше, чем стереотип, привитый нам голливудскими фильмами. На самом деле Техас очень разный, в нем есть национальные заповедники и удивительные уголки природы, на которые мы вам и предлагаем посмотреть.