Жизнь Джонни Уорда - это сбывшаяся мечта.

Жизнь Джонни Уорда - это сбывшаяся мечта. А теперь хотим рассказать, как же он дошел до жизни такой. Блог путешественника OneStep4Ward, который он начал вести, будучи пешим туристом без гроша в кармане, превратился со временем в маркетинговую онлайн-фирму, которой он может управлять из любой точки планеты. Уорд сам построил свою карьеру, и это позволяет ему путешествовать в любую страну мира вот уже 10 лет. Ах да, стоит упомянуть, что Джонни Уорд заработал на этом всем 1,5 миллиона долларов.