Цветущая сакура традиционно считается символом Японии, но увидеть воздушные шапки деревьев можно не только в этой стране.

Цветущая сакура традиционно считается символом Японии, но увидеть воздушные шапки деревьев можно не только в этой стране. С приходом весны зацветают сакуры и в Поднебесной. В нашем обзоре – фотографии Китая, утопающего в белоснежной и розовой дымке. Судя по этим снимкам, цветение сакуры может стать национальным символом и достопримечательностью Китая наравне с Японией. На днях повсюду зацвели вишневые сады, и на аэрофотографиях они выглядят, словно бескрайнее море. Цветение продлится месяц, за это время у жителей страны и путешественников будет возможность насладиться прогулками.