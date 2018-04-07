Фотографии этого известного французского фотографа из кратера вулкана Kawaha Ijen, находящегося в Восточной Яве, Индонезия.

В июне 2010 года, группа ученых и отважных исследователей ступила на берега озера кипящей лавы в глубинах кратера вулкана Ньирагонго, который находится в центре региона Великих Африканских озер. Команда мечтала пройтись по берегу самого большого озера лавы в мире. Фотограф Оливье Грюнвальд был в метре от этого озера, что дает нам наслаждаться уникальными видами расплавленной материи.