В небольшом городе Матмате на юге Туниса часть местных жителей живёт в полуподземных жилищах в виде глубоких землянок.

В небольшом городе Матмате на юге Туниса часть местных жителей живёт в полуподземных жилищах в виде глубоких землянок, выкопанных в местном твёрдом грунте. Вокруг каждой землянки затем выкапывались искусственные пещеры, служившие комнатами и соединённые рвами-коридорами. Один из таких домов в Матмате получил известность после того, как он был снят в фильме «Звёздные войны» как родной дом Люка Скайуокера.