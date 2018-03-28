Фотопроект о самом северном городе в мире, где запрещено умирать.

Здесь никто не рождается и никто не умирает. Здесь нет кошек, деревьев и светофоров. Люди приезжают на пару недель, а остаются на долгие годы. Это Лонгйир – самый северный город в мире с населением свыше тысячи человек. В городе действует закон, запрещающий умирать на его территории. Конечно, скончаться можно где угодно, но здесь никого нельзя хоронить. Из-за мерзлоты тела не разлагаются и привлекают хищников, в частности белых медведей. Поэтому в случае тяжелой болезни или травмы человека переправляют самолетом или морем на материк. Родиться здесь тоже никто не может. Беременные женщины возвращаются на "Большую землю". Предлагаем вам посмотреть фотопроект о самом северном городе в мире, где запрещено умирать.