Берег Скелетов - часть побережья Намибии и одновременно часть пустыни Намиб, соприкасающаяся с Атлантическим океаном.

Берег Скелетов - часть побережья Намибии и одновременно часть пустыни Намиб, соприкасающаяся с Атлантическим океаном. Это земля которую коренные жители называют "Земля, созданная Богом в гневе", а в свое время португальские мореплаватели называли ее "Врата ада". Берег Скелетов считается опасным районом для передвижения кораблей. Холодное океанское Бенгальское течение является причиной появления туманов, стоящих на протяжении большей части года. К всему вдобавок частые штормы, прибрежные валуны, а также намытая мель создали довольно неприветные условия для мореплавателей. Как ни трудно догадаться, Берег Скелетов стал местом множества кораблекрушений, происшедших тут на протяжении существования морских путей вдоль Намибии.