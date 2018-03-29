Необычный большой дом в США, который построен из камня и дерева.

Резиденция Granite Ridge в городе Титон-Вилидж, США, построена по проекту архитектурной фирмы DYNIA ARCHITECTS. Двухэтажный особняк площадью около 790 квадратных метров находится в курортном комплексе Jackson Hole Mountain Resort в окружении потрясающих природных пейзажей. Он принадлежит большой семье бразильского ресторатора и предназначен для отдыха членов семьи. Дом был построен за 1,5 года, и семья смогла наслаждаться лыжным сезоном уже зимой 2015 года. Здание имеет сдержанную архитектурную форму. Первый этаж и центральная часть второго этажа отделаны камнем Оукли, который уложен горизонтально. Большая часть фасадов второго этажа облицованы древесиной, расположенной вертикально.