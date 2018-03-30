В горных районах Западной Новой Гвинеи, Индонезия, живет самое изолированное пламя в мире — Дани.

В горных районах Западной Новой Гвинеи, Индонезия, живет самое изолированное пламя в мире — Дани. Они прославились на весь мир благодаря своим уникальным и весьма странным обычаям в середине двадцатого века. Больше всего внимания привлекает мужской обычай носить странные конусообразные и прочие палочки вместо нижнего белья. Конечно, у этого племени имеется и другие сумасшедшие для нас обычаи, на которые мы приглашаем вас взглянуть далее.