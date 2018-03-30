В современном мире существует множество постколониальных стран.

В современном мире существует множество постколониальных стран. Некоторые из них после окончания зависимости от европейских колонизаторов перешли на свой путь развития и обретения самостоятельности, а некоторые и по сей день ничего не меняют, оставив все, как и было, особенно это характерно для многих стран Африки и некоторых государств Центральной и Латинской Америки. Яркий пример такого развития, хотя и не совсем самостоятельного, может продемонстрировать Панама, и один из ее показателей, футуристическая башня F&F.Башня F&F имеет оригинальный и футуристический дизайн, который выделяет ее среди всех остальных небоскребов района. Что стоит отметить, башня F&F не самое высокое сооружение в новоиспеченном районе, и по состоянию на текущий занимает лишь 8 ступень в рейтинге небоскребов Панамы. Однако уникальный дизайн сделал свое дело, и спиралевидная башня стала символом развития и растущего финансового положения столицы.