На побережье Тихого океана, в округе Мендосино, штата Калифорния, располагается небольшой городок Форт-Брэгг.

На побережье Тихого океана, в округе Мендосино, штата Калифорния, располагается небольшой городок Форт-Брэгг. Основанный в средине XIXвека, перед Гражданской войной, город в сегодняшнее время стал излюбленным местом для отдыхающих - туристический курорт, с известным Национальным парком МакКеррихер. Но что самое характерное, существование города как курорта началось не так давно, и в большой мере путешественников привлекает ни сколько купание, сколько Стеклянный пляж, одна из популярных достопримечательностей штата.