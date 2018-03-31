Бедуинами принято называть жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни. В Израиле бедуинов насчитывается около 150 тысяч человек.

Бедуинами принято называть жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни. В Израиле бедуинов насчитывается около 150 тысяч человек. Каждую зиму эти верблюды путешествуют по этому лунному пустынному ландшафту самого низкого места на Земле под бдительным взором своих пастухов. Эта древняя традиция передавалась от отца к сыну в течение поколений. Основная еда бедуинов — хлеб и оливковое масло, ещё черный кофе, сваренный на кострах. Они спят под звездами, около своих стад в течение нескольких недель. Здесь нет сотовых телефонов и других современных устройств. Хотели бы так немного попутешествовать?