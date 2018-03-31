Kim Hong-Ji посетил заброшенный курорт в Южной Корее и сделал интересные фотографии.

Южная Корея готовится к проведению Зимних Олимпийских игр 2018, в стране построили множество новых спортивных объектов. В то время, как будущее новых объектов в Южной Корее остается пока неопределенным, всего в 100 км от них стоит заброшенный горнолыжный курорт. Курорт был создан для катания на лыжах во время периода колониального правления Японии в начале 20 века, он был старейшим в Южной Корее, пока не закрылся в 2006 году из-за малого числа посетителей. Фотограф Kim Hong-Ji посетил заброшенный курорт и сделал серию снимков.