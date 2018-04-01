Невероятной красоты снимки Карпат во время весенней оттепели.

Невероятной красоты снимки Карпат во время весенней оттепели. Украинские Карпаты прекрасны в любое время года и с любого ракурса. Но именно весной кажется, что вместе с природой оживают и горы, а в пьянящем аромате трав и цветов таятся дивные мифические существа. Гляди, покажется мавка или чугайстер из-за дерева! Карпатская горная система является уникальной казной не только европейского, но и мирового, значения. Карпаты рядом с Альпами и Балканами характеризуются наибольшим биологическим разнообразием, мощным естественно-ресурсным потенциалом, высоким уровнем сохранности дикой природы и самобытным культурным наследием.