Сотни людей переехали в заброшенный институт, когда потеряли работу и не стало возможности платить за аренду.

Миллионы людей в Бразилии живут в нищите из-за экономического спада, коррупции и сокращения социальных программ. В нескольких минутах ходьбы от знаменитого стадиона «Маракана» в трущобах Мангейра в бразильской столице находится здание заброшенного Бразильского Института Географии и Статистики (IBGE). Сотни людей переехали сюда со своими детьми после того, как потеряли работу и не смогли платить за аренду. Несмотря на бедственное существование, есть сильное чувство общности среди людей, занимающих это здание.