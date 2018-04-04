Как люди проводят обычные дни в Великобритании.

Подборка фотографий повседневной жизни в Великобритании. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии — островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Единое Королевство Великобритания образовалось в 1707 году вследствие политического объединения Шотландии и Англии (включая Уэльс); но ещё ранее, в 1603 году, король Шотландии Яков VI (Яков I) унаследовал престолы Англии и Ирландии в порядке династической унии. В 1800 году Королевство Великобритания и Королевство Ирландия объединились, образовав Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии, которое после отделения от него в 1922 году Ирландского Свободного государства стало именоваться Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.